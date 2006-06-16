Verwirrung um ÖGB-Beschlüsse

Hundstorfer selbst meinte zu seiner Teilnahme an der Hauptversammlung am 8. September 2005, in der die Fusion von Bawag und PSK besiegelt wurde: Er habe dort nur die von Ex-Finanzchef Günter Weninger unterzeichnete Vollmacht abgegeben. Er habe dort nur der vorgeschlagenen Tagesordnung zugestimmt: "Es handelte sich um einen reinen Formalakt", sagte Hundstorfer. Denn der Übernahmevertrag der PSK sei schon am 1. August 2005 unterzeichnet worden.



Klein hatte auch den früheren GPA-Vorsitzenden Hans Sallmutter als Teilnehmer des damaligen ÖGB-Präsidiums genannt. Sallmutter dementierte: "Zu diesem Zeitpunkt war ich schon im Ruhestand und habe Resturlaub verbraucht. Ich habe das gesamte Jahr 2005 an keiner Sitzung mehr teilgenommen." Er wolle jetzt niemandem etwas über die Medien ausrichten, sagte er, nach Hundstorfer gefragt. Denn er sei ja vorher auch dabei gewesen und habe nicht nachgefragt. "Mir gehts dreckig", meinte er.



Unterdessen geht der Gewerkschaftsbund in die Offensive: Heute, Freitag, bringt er eine Anzeige gegen mehr als 13 frühere Bawag-Manager und Weninger ein. Es gehe dabei um die Rolle der Bawag bei den Refco-Manipulationen und um das Verschleiern der Karibik-Verluste im Jahr 1998. Der ÖGB kritisiert, dass zwei Sitzungsprotkolle und ein Aktenvermerk eines Wiener Anwalts verschwunden seien.



BZÖ-Chef Peter Westenthaler kritisiert das "unverhohlene Schielen" von Hundstorfer auf die Staatshaftung. Er verlangt eine Klarstellung, "dass erst dann der Steuerzahler zum Handkuss kommt, wenn tatsächlich das gesamte ÖGB-Vermögen zur Schuldentilgung verwendet wurde". Seiten 12 und 25