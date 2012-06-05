Verwunderliches von der Insel

Auch der ORF konnte sich der Verlockung eines royalen Großereignisses nicht entziehen und hat die mehrtägigen britischen Feierlichkeiten zum diamantenen Jubiläum ihrer Majestät in üppiger Länge übertragen. Warum man dabei ausgerechnet das Herzstück, das Popkonzert am Montagabend, ausgelassen hat, "erschließt sich uns jetzt nicht" - um den meistgesagten Satz des ORF-Kommentares im Zuge dieses Ereignisses wiederzugeben. So gehört etwa beim Einfahren einer Lafette, angesichts dieses "Unterbaus einer Kutsche" die Kommentatoren in ungläubiges Staunen ausbrachen. Es wurde überhaupt viel gestaunt in diesem Kommentar, etwa als Helene Karmasin sich wunderte, warum der britische Premier seine Frau beim Einzug in der Kirche an der Hand nahm, wobei gleich ein anderer Kommentator mit dem Satz "Vielleicht hat er sie gern?" einsprang. Dass der Bodyguard ihrer Majestät im Auto zum "Co-Chauffeur" avancierte, der noch dazu auf der falschen Seite sitzt ("Das Lenkrad ist ja auf der anderen Seite angebracht!"), verwunderte dann auch die Zuschauer. Extrem enervierend war zudem die Übersetzung der englischen Reden, die der ORF seinen Zusehern zwangsweise zukommen ließ. Hier wäre ein Zweikanalton mit dem Original-Ton wohltuend gewesen. Oder man schaltet gleich zu BBC World.