Verzetnitsch unter Druck

Eine entsprechende Resolution hat die Wiener Landesorganisation, die mit drei Vierteln aller Mitglieder die größte Teilorganisation der Journalisten darstellt, gestern beschlossen. Kritisiert wird, dass die ÖGB-Spitze mehr als ein Jahr nach Beschluss des Übertritts von der Gewerkschaft Kunst Medien Sport freie Berufe zur DUP noch immer keine Entscheidung getroffen hat und damit die Arbeit der Journalistengewerkschaft behindert. Sollte Verzetnitsch nicht bis Jahresende entscheiden, "werden die Spitzenfunktionäre der Journalistengewerkschaft per 1. Jänner beauftragt, ... eine andere gewerkschaftliche Möglichkeit zu sondieren".