VfGH prüft Asyl

VfGH-Präsident Karl Korinek hofft, in dieser Session (27. September bis 16. Oktober) vor allem mit der Prüfung der von Wien, Oberösterreich und dem Unabhängigen Bundesasylsenat angefochtenen Asylgesetz-Novelle fertig zu werden. Als weitere wichtige Themen liegen dem VfGH massive Beschwerden von Beamten gegen ihre Pensionsregelungen vor.



Zur umstrittenen Ausgliederung der Zivildienstverwaltung - ist sie eine "zentrale Kernaufgabe" des Staates? - und zur Frage der Finanzierung der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH wird es öffentliche Verhandlungen geben.