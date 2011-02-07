VI-Hotels könnten Anteile an Cube-Hotels abgeben

Tucek habe Cube selbst entwickelt und das Konzept trage "sehr seine Handschrift". "Wenn von ihm der Wunsch besteht, das weiter zu machen, werden wir ihm nicht im Weg stehen." Wann es so weit sein könnte, ist derzeit unklar. "Mit mir ist noch nicht darüber geredet worden", so Tucek, der "ab sofort" seine "ganze Energie" in die fünf bestehenden und künftigen Cube-Hotels stecken will.



Tuceks Verhalten für Abgang verantwortlich



Zu den Gründen, warum er vergangene Woche als Chef der VI-Hotels abgelöst wurde, schweigt sich Tucek aus. Aus aktienrechtlichen Gründen dürfe er dazu keine Stellung nehmen. VI-Aufsichtsratschef Jurkowitsch ist aber konkreter: Die Art und Weise wie Tucek agiert habe, hätte zu dessen Abgang geführt. Tucek soll laut Jurkowitsch, der auch Chef des Immobilienentwicklers Warimpex ist, Kunden schriftlich "beflegelt" haben. Zu den VI-Kunden zählen neben Warimpex auch der Immobilienentwickler UBM und Baugesellschaft Porr.