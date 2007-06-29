VI-Hotels mit noch rasanterem Expansionstempo

Von 2004 bis heuer hat man den Umsatz auf gut 150 Millionen Euro verdreifacht, managt derzeit 23 Hotels. Auf insgesamt 41 Hotels, ein Hotelschiff und einen Golfplatz wird das Portfolio des im Ausland größten österreichischen Hotelbetreibers bis 2009 anwachsen - mit fast 7000 Zimmern und gut 15.000 Betten in neun Ländern von Frankreich bis Rumänien.



"Mindestens 41, die sind fix - derzeit sind wir aber fast ein wenig überrascht, wie viele Projekte uns angeboten werden, da könnten es gut auch 50 werden", meinte der frühere Verkehrsbüro-Chef Freitag bei der Präsentation der VI-Hotels vor 400 internationalen Großkunden und Reisebüromanagern im "Loipersdorf Spa and Conference"-Hotel, in dem er jetzt auch eine "ego-art" Kunst-Sommerakademie anbietet.



Als "herkömmliche Hotelkette" sieht er sich keinesfalls: "Wir haben die unterschiedlichsten Häuser, vom Luxus-Stadthotel wie dem "Le Palais" in Prag über Ferien-Resorts wie das Dream Castle beim Pariser Euro-Disney-Park bis zu Designer-Businesshotels wie dem "andel´s". Und die Vielfalt soll auch bleiben. "Es kommt überall auf den ganz besonderen Charakter des jeweiligen Hauses an", meint Tucek, kürzlich von der Fachpresse zum österreichischen "Hotelier des Jahres" gewählt - obwohl er bisher nur drei Häuser im Land betreibt. Das ändert sich auch: Am 1. Juli kommt in St. Veit in Kärnten das Designerhotel "Fuchs-Villa" dazu, bis 2009 folgen Hotels in Linz, Graz, Salzburg, Niederösterreich und noch einmal in St. Veit.



Ach ja, und am 7. Juli wird in Biberwier-Lermoos das zweite österreichische - und insgesamt dritte - "Cube"-Hotel - als "Homebase für Mountainbiker jeden Alters" - eröffnet. "Es wird was mit unserem Spleen vom neuen Sommer-Bergurlaub", meint Tucek - und ein paar zusätzliche Eröffnungstermine sind immer noch drin.