VIE: Ostverkehr boomt

2002 stieg die Zahl der Passagiere um 1% auf 11,973.805 bei 186.782 Starts und Landungen (+0,7%). Für heuer rechnet Kaufmann mit einem Anstieg der Passagierzahlen von 4,4% - vorausgesetzt es gibt keinen Irak-Krieg. Im Frachtverkehr wurde ein Plus von 0,3% auf 160.026 t erzielt.



Seit Jahresanfang hat der VIE den Passagiertarif um 2,12 Euro pro abfliegendem Fluggast angehoben. Pro Passagier fallen damit insgesamt 13,5 Euro an. Auch die Lande-, Park- und Infrastrukturtarife stiegen um 0,85 bis 1,4%. Zwei Drittel dieser Tarife fließen in die Kosten für ein neues Gepäckauffindungssystem. Heuer sollen insgesamt 167 Mill. Euro investiert werden.



Im Winter 2002/03 bedient der VIE 122 Destinationen, um 6 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der bedienten Frequenzen stieg um 143.