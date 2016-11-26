Viel Korruption, wenig Armutsbekämpfung

Ploiesti. An der Decke ist ein großer Wasserfleck. Das Dach ist kaputt, aber das Geld fehlt, um es zu reparieren. Geld fehlt auch für alles andere: für Essen, Kleidung, Möbel, Strom und Wasser. "Ich wünsche mir, dass meine Mädchen einmal ein besseres Leben haben als ich", sagt Mariana Bancu. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern wohnt die 28-Jährige in dem Roma-Viertel Mimiu am Rande der rumänischen Großstadt Ploiesti, 60 Kilometer von Bukarest entfernt.

Vor zehn Jahren haben sie ihr Haus gebaut, ein kleiner Vorraum und ein Zimmer ohne Fenster. Direkt vor dem Eingang ist der steinige Boden vom Regen aufgeweicht und schlammig-grau. Kleine Lacken haben sich gebildet. Der kühle Vorraum hält den größten Schmutz von draußen ab.

Drinnen im Zimmer ist es warm. Die Mutter hat den Ofen angeheizt. Im Ehebett liegt Baby Tobi und schläft. Die anderen Kinder sitzen im Einzelbett gegenüber und schauen fern. Im Zimmer steht außerdem ein kaputter Schrank, ein altes Kasterl und ein Kinderwagen. Den Strom für den Fernseher hat die Familie von einem der Nachbarn abgezweigt. Bald soll die Siedlung legalisiert werden, dann ist es aber auch vorbei mit dem günstigen Strom: Eine legale Leitung legen zu lassen kostet 450 Euro. Die Familie lebt hauptsächlich vom staatlichen Kindergeld - insgesamt 100 Euro im Monat. Der Vater versucht, als Tagelöhner etwas dazuzuverdienen. Immer wieder habe er sich für dauerhafte Stellen beworben, immer wieder sei er abgelehnt worden, sagt Mariana Bancu.

"EU-Mitgliedschaft ist kein Automatismus gegen Armut"

Rumänien ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union. Eine EU-Mitgliedschaft sei allerdings kein Automatismus gegen Armut, sagt der Ökonom Gabor Hunya, Rumänien-Experte am "Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche". Außerdem sei die Armutsbekämpfung "bestimmt kein vorrangiges Ziel" der letzten und der aktuellen Regierung. Zum anderen könne man auf diesem Gebiet kurzfristig keine großen Änderungen erzielen. Allgemein gesprochen sei Rumänien ein "armes Land" - befinde sich wirtschaftlich aber in einem "Aufholprozess", sagt Hunya und verweist auf die Kaufkraft: 2007 habe diese 40 Prozent des EU-Durchschnitts betragen. Jetzt liegt sie bei 57 Prozent. Die Korruption jedoch sei "enorm groß".

Beim Thema Armut habe sich in den vergangenen Jahren wenig geändert, sagt Elena Matache, die bei der Hilfsorganisation Concordia in Rumänien arbeitet. Man könnte um viel mehr EU-Gelder ansuchen, davon ist sie überzeugt. "Das aber heißt: Arbeit, Bürokratie und Co-Finanzierung. Und dafür will man offenbar nicht die Verantwortung übernehmen." Mitunter gebe es engagierte Regionalregierungen, sagt ihre Kollegin Diana Certan. "Das Problem war lange Zeit die Zentralregierung in Bukarest." Im vergangenen Dezember trat der sozialdemokratische Ministerpräsident Victor Ponta mitsamt seinem Kabinett nach großem Protest zurück. Die Anti-Korruptionsbehörde ermittelte zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Monaten.

"Wirtschaftswachstum leidet massiv unter Korruption"

"Die Korruption behindert seit den 90er Jahren unsere Marktwirtschaft. Sie befällt unser Gesundheitssystem - und sie behindert messbar unser Wirtschaftswachstum. Die Verteilung der Ressourcen, unsere Wettbewerbsfähigkeit und unser Wirtschaftswachstum leiden massiv unter der Korruption", sagte der Ökonom Lucian Albu vom Wirtschaftsforschungsinstitut in Bukarest vor einem Jahr im Radiosender Deutschlandfunk. "Der Übergangsministerpräsident versuchte, das Beste zu machen, auch bei den Themen Korruption und Bürokratie. Arme Eltern bekommen nun zusätzlich Geld, wenn sie ihre Kinder in die Schule schicken", sagt Concordia-Mitarbeiterin Certan. Doch in sechs Monaten habe es jeweils einen Wechsel an der Spitze des Bildungsministeriums, des Sozialministeriums und des Gesundheitsministeriums gegeben. Im Dezember wird neu gewählt.

Fabian Robu überreicht Mariana Bancu eine Kiste mit Mehl, Tee und Milch, für die Kinder gibt es Nudeln und Erdäpfel. Etwa alle zwei Wochen kommt einer der Concordia-Mitarbeiter in Mimiu vorbei und bringt Lebensmittel. Geholfen werden soll allerdings nachhaltiger: So viele Eltern wie möglich unterstützt man bei der Arbeitssuche wie auch dabei, der Familie lesen und schreiben beizubringen. Die Kinder bekommen im Tageszentrum "Casa Cristina" Nachhilfeunterricht, die Möglichkeit zu duschen, saubere Kleidung und ein Mittagessen. Die Räume sind auch im Winter durchgehend warm. Gemeinsam wird gespielt und gebastelt.

Der Bedarf an Unterstützung ist groß. Im Viertel Mimiu leben mehr als 1200 Menschen. Viele Kinder brechen die Schule ab. Ältere müssen auf die Jüngeren aufpassen, wenn die Eltern einen Job ergattern. Immer wieder werden Buben und Mädchen auch an Sonderschulen verwiesen, weil sie ungepflegt sind oder sich im Unterricht schwertun. Es fehlt jemand, der mit ihnen lernt.

"Wir zählen auf Concordia", sagt Daniela Chiva, die das Sozialamt in Ploiesti leitet. "Wir haben einfach nicht genug Personal, um in den armen Vierteln ausreichend arbeiten zu können." Acht Sozialarbeiter arbeiten derzeit in Chivas Abteilung. Sie träumt davon, dass es innerhalb von drei Jahren 30 sein werden.

Vor 25 Jahren, nach der Revolution in Rumänien, waren es die Bilder der Straßenkinder von Bukarest, die Pater Georg Sporschill die Hilfsorganisation Concordia gründen ließ.



Möglichst viele Kinder sollten nicht länger Schutz im Kanalsystem suchen müssen, sondern ein festes Dach über dem Kopf bekommen und die Schule besuchen. Straßenkinder wie vor 25 Jahren gibt es heute nicht mehr. Die großen Einrichtungen, aus denen die Kinder geflohen waren, sind geschlossen. Der Schwerpunkt der Arbeit von Concordia hat sich seither verschoben: Neue Tages- und Lernzentren wurden gegründet. Eine Berufsschule bildet Köche, Kellner, Bäcker und Tischler aus. Im nächsten Jahr eröffnen ein Hostel und ein Café, in dem ein Teil der ausgebildeten jungen Frauen und Männer Arbeitserfahrung sammeln werden.