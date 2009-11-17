Viel Lärm um wenig

Die Ankündigung, Doping künftig strafrechtlich als schweren Betrug zu bewerten, hat auch international für Aufsehen gesorgt. Deutsche und sogar US-amerikanische Medien haben über die geplante Gesetzesnovelle in Österreich berichtet, allerdings etwas dramatisierend. So ist in erster Linie davon zu lesen, dass Gedopte in Österreich mit zehn Jahren Haft bedroht werden. Doch abgesehen davon, dass auch bisher eine Betrugs-Klage gegen Überführte möglich gewesen ist, allerdings bis dato von niemandem angestrengt wurde, dürfte eine Verurteilung kaum realistisch sein. Jeder Sponsor oder Veranstalter, der nach einer Dopinggeschichte den Getäuschten spielt, ist nicht glaubwürdig. Zumal es genau die Sponsoren und Veranstalter sind, die von den Athleten immer spektakulärere Rekorde fordern.