Viel TV - schlechte Schulnoten

"Damit sind Schulleistungen stärker vom TV-Konsum abhängig als vom sozialen Hintergrund", sagte der Leiter der Forschungseinrichtung, Christian Pfeiffer. Je früher Jugendliche regelmäßig vor dem Fernseher säßen, umso schlechter seien "der spätere Lernerfolg und der Schulabschluss - mit Ausnahme der Hochbegabten", ergänzte der Wissenschafter.



Laut der Studie verfügen bereits fast jeder vierte Schulanfänger sowie 30 Prozent der 15-Jährigen einen eigenen Fernseher. In den neuen Bundesländern sei die Quote sogar noch höher. Dass übermäßiger Fernsehkonsum zu Schulproblemen bei Jugendlichen führen kann, wies das Institut bereits in früheren Studien nach.



Laut der Untersuchung dämpfen auch der Konsum brutaler Videospiele die schulische Leistungsfähigkeit von Grundschülern. "Wer von nicht-jugendfreien Spielen die Finger lässt, ist schon als Zehnjähriger eine Note besser als diejenigen, die sie regelmäßig spielen", erläuterte der frühere Justizminister Niedersachsens.



Computer statt Gitarre



"Die Untersuchung", sagte Pfeiffer, "zeigt im Hinblick auf die Pisa-Studie auch weitere Gründe für das schlechtere Abschneiden des Nordens, der Migranten sowie der männlichen Jugendlichen in Deutschland. Überall dort stehen mehr Playstations und Fernseher in den Kinderzimmern." Gründe für dieses Phänomen nannte er nicht. Verantwortlich für exzessiven Fernsehkonsums von Kindern sei die "viel zu frühe" Heranführung an die neuen Medien. "Wir sehen mit Sorge, dass Erzieherinnen in Kindergärten heute zwar mit dem Computer, dafür aber nicht mehr mit der Gitarre umgehen können", sagte der Forscher. Dadurch werde die Persönlichkeit der Kinder nicht mehr ausreichend gefördert. Der Forscher widerspricht damit Annahmen, dass frühester Umgang mit TV und Computer hilfreich im Hinblick auf die späteren technischen Anforderungen an Kinder sein kann.



Fast jedes zweite Kind gab an, es könne - ohne zu fragen und so lange es will - fernsehen oder Videospiele spielen. Dabei benötigten Kinder bei der Auswahl geeigneter Fernsehsendungen und Computerspiele "die Aufmerksamkeit und Unterstützung von Erwachsenen", empfahl Pfeiffer. Die Studie soll Ende Mai offiziell vorgestellt werden.