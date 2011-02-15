Viel zu verlieren

Es gibt Argumente dafür und dagegen, aber es gibt ihn halt, den Ski-Teambewerb. Also will er auch gewonnen werden. Am besten vom besten Team der Welt, das sich dann offiziell auch Team-Weltmeister nennen darf. Nach allen Regeln der Weltcup-, Stammtisch- und Boulevard-Logik können das freilich nur die Österreicher sein. Dass es dennoch nicht so leicht ist und mitunter kleine Nationen durch den Modus auch gewinnen können, bewies Tschechien beim Weltcup-Finale. Der ÖSV sollte alarmiert sein. Denn im Vorbeigehen gibts auch diese Medaille nicht. Und ein Nicht-Sieg wäre der Öffentlichkeit noch weit schwerer vermittelbar als in den Einzelrennen. Insofern müsste der ÖSV eigentlich für die Abschaffung des Bewerbs plädieren. Er kann dort viel mehr verlieren als gewinnen.