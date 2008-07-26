Viele Deutsche bleiben daheim

23 Prozent der Befragten gaben an, im Hinblick auf die Ferien kürzertreten zu wollen. 13 Prozent der Deutschen ließen ihre Urlaubspläne sogar ganz fallen.



Je höher das Haushaltsnettoeinkommen der Befragten, desto weniger Einfluss haben aber die Preissteigerungen auf die Reisevorhaben: Während von jenen Befragten, die im Monat weniger als 1.500 Euro Haushaltsnettoeinkommen im Monat zur Verfügung haben, nur 38 Prozent an ihren ursprünglichen Plänen festhalten, zeigen sich bei den Besserverdienern (über 3.000 Euro) knapp drei Viertel unbeeindruckt von den hohen Kosten. Insgesamt wollen 51 Prozent der Deutschen ihre Ferien wie geplant verbringen.



Der Ölpreis stieg in den vergangenen Monaten rasant an und bewegte sich auf die 150-Dollar-Marke pro Fass zu. Inzwischen sind die Märkte etwas entspannter. Der Preis liegt derzeit etwa bei 125 Dollar (79,4 Euro). Ein Liter Superbenzin kostet an deutschen Tankstellen meist knapp 1,50 Euro. Auch für Fluggesellschaften ist der hohe Ölpreis eine große Belastung.



(APA)