Anschließend hob sie den Dachverband als wichtigen Partner hervor, der gerade in seinen Anfängen entscheidende Integrationsarbeit geleistet habe. "Inzwischen sind viele von uns richtige Wiener, richtige Österreicher geworden", konstatierte Borko Ivankoviæ vom Magistrat für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten in seiner Eröffnungsrede.



Geschmückt mit hochwertigen Trachten führte das Ensemble regionale Tänze und Lieder auf. Begleitet wurden die mehr als 60 Tänzer und Sänger von einem Orchester, bei dem vor allem Geige, Harmonika und Hirtenflöte nicht fehlten. Das Ensemble wurde vom rhythmisch mitapplaudierenden Publikum kräftig unterstützt und schließlich mit Standing Ovations verabschiedet. Unter den Besuchern befanden sich viele Jugendliche. Der Wiener Dachverband besteht aus zehn serbischen Kultur- und Sportvereinen.