Dachverband für Serbische Vereine in Wien feiert 40 Jahre. | Wien. In der voll besetzten Wiener Stadthalle gastierte Samstagabend das serbische Volkstanzensemble "Kolo" anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Dachverbands für Serbische Vereine in Wien. "Dobro veæe dragi prijatelji (Guten Abend, liebe Freunde)", begrüßte Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger die etwa 2000 Besucher.
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Anschließend hob sie den Dachverband als wichtigen Partner hervor, der gerade in seinen Anfängen entscheidende Integrationsarbeit geleistet habe. "Inzwischen sind viele von uns richtige Wiener, richtige Österreicher geworden", konstatierte Borko Ivankoviæ vom Magistrat für Integrations- und Diversitätsangelegenheiten in seiner Eröffnungsrede.
Geschmückt mit hochwertigen Trachten führte das Ensemble regionale Tänze und Lieder auf. Begleitet wurden die mehr als 60 Tänzer und Sänger von einem Orchester, bei dem vor allem Geige, Harmonika und Hirtenflöte nicht fehlten. Das Ensemble wurde vom rhythmisch mitapplaudierenden Publikum kräftig unterstützt und schließlich mit Standing Ovations verabschiedet. Unter den Besuchern befanden sich viele Jugendliche. Der Wiener Dachverband besteht aus zehn serbischen Kultur- und Sportvereinen.