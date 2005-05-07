Quasi als Vorauspublikation präsentierten am Freitag in Wien LH Waltraud Klasnic, Fürst Karl Schwarzenberg, der neu berufene Direktor der Diplomatischen Akademie, Jiri Grusa, sowie Verleger Lojze Wieser das Buch "Der Vielfalt verpflichtet: Europa im Gespräch" (Verlag Wieser). Darin finden sich Gespräche prominenter Europäer (von EU-Kommissar Potocnik, LH Klasnic, Bischof Kapellari über Boris Nemsic bis hin zu Karl Markus Gauß, Alexander Van der Bellen und Lord Dahrendorf), die sich dem Thema von verschiedenen Blickwinkeln her annähern. Auf dass die Steiermark das bleibe, was sie laut Schwarzenberg immer war: Anreger über Grenze hinaus.