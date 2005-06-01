Vielfältige Gesichter

Berühmte Schauspieler werden allzu oft mit ihren Rollen identifiziert: So auch Peter Sellers, der uns als "Partyschreck" oder "Rosaroter Panther" unvergesslich in Erinnerung bleibt. ORF 2 zeichnete Montagabend in "Treffpunkt Kultur" im ersten Beitrag ein weithin unbekanntes Bild des legendären Schauspielers und gab einen Vorgeschmack auf die kommende Filmbiografie des genialen Komikers.



Die zahlreichen stets unterhaltsamen Rollen, die Sellers in seinen 70 Filmen verkörperte, verdeckten das wahre Gesicht des Schauspielers. Das TV-Kulturmagazin zeigte in einer kurzen Retrospektive den anderen, wirklichen Peter Sellers: nachdenklich und ernst. Ein Mann, der offenbar nie recht zur eigenen Persönlichkeit vordringen konnte. Just um diese dreht es sich in dem neuen Film von Stephen Hopkins, "The Life and Death of Peter Sellers", der in Kürze auch bei uns anläuft.



Im Mittelpunkt steht dabei Sellers als Person - ein Charakterdarsteller, der zerissen zwischen seiner Eitelkeit und seinem Selbsthass einmal von sich behauptete, dass er am wenigsten von seinem eigenem Leben erzählen könne.



Die vielfältigen Gesichter des Peter Sellers werden die kritischen neuen Darstellungen überleben; seine bekanntesten Filme werden weiter zu den Klassikern der Unterhaltung zählen. Der TV-Beitrag machte jedenfalls neugierig auf das neue Filmporträt, nicht zuletzt aber auch Lust auf die alten Filmhits.