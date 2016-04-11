Vielleicht wurde die Causa Böhmermann für Merkel gefährlich

... aber mit Sicherheit ist die Causa Merkel für Europa gefährlich.

Wenn der Westen nicht innehält, sein bekupftuches Haupt vor islamischen Staatenlenkern zu senken, um "mit Verständnis und Toleranz" über Allah und die Welt in vorauseilendem Gehorsam und wohl erwogenen Worten zu "diskutieren", wird sich eine irreversible Geisteshaltung breitmachen, die für lange Zeit freies Denken beschränken wird.

Vor einiger Zeit hatte ich eine Unterhaltung mit einer Bekannten, die sich freute, dass ihre studierende Tochter einen engen Umgang mit streng gläubigen Muslimas pflegt. Es war eine kurze Unterhaltung. Irgendwie fand ich auf die Aussage, Geschlechtertrennung, Verhüllung und selbstauferlegte "Zurückhaltung" seien zwar suboptimal, aber dafür sei optimal, dass "die" nicht rauchen, trinken oder etwas mit dem anderen Geschlecht hätten, keine befriedigende Antwort.

Vielmehr fiel mir ein bizarres Bild ein, das sich mir vor Jahren in einem Wiener Park, der sich mit der Zeit in eine östliche und eine westliche Zone, deren Grenze zwar unsichtbar aber unüberwindlich ist und endgültig scheint, geteilt hatte, geboten hatte:

Eine junge Frau sonnte sich - alleine - oben ohne, nicht einmal 100 m entfernt von Tischen, an denen sich nach Geschlechtern getrennt Männer und - für die Jahreszeit viel zu dick angezogene - Frauen, den sonntäglichen Freuden hingaben. Nach außen hin eine friedliche Koexistenz, der aber jede Basis fehlt.

Das Fundament einer - wenn auch angespannten - Koexistenz kann meiner Meinung nur ein offenes Gespräch, in dem jede Seite ihre Weltanschauung einbringt und vertritt, sein.

Ich bin kein Voyeur, aber manche Bilder würden mir als Europäer fehlen; auch wenn ich diese altersgemäß immer verschwommener wahrnehme.