Vielleicht zu wenig, aber viel besser als nichts

Für die internationale Klimadiplomatie war die erste Hälfte dieses Jahrzehntes eine mehr als schwierige Zeit gewesen. Nach dem desaströs gescheiterten Kopenhagener Gipfel im Jahr 2009 brachten auch die nachfolgenden Klimakonferenzen so gut wie keine Fortschritte.



Angesichts der festgefahrenen Fronten und der beharrlichen Verweigerungshaltung der größten Klimasünder wurden immer mehr Zweifel laut, ob der auf Einstimmigkeit angelegte Prozess unter dem Dach der Vereinten Nation überhaupt das richtige Format ist, um die Erderwärmung nachhaltig zu beschränken. Die alljährlichen Mammutkonferenzen zur Rettung des Weltklimas - so schien es - waren eine Sackgasse.



Sechs Jahre nach Kopenhagen feiert die Welt nun ein Klimaabkommen, mit dem sich erstmals so gut wie alle Staaten der Erde die Reduzierung von Treibhausgasen vorgenommen haben. Angesichts der Erfahrungen der Vergangenheit ist das durchaus erstaunlich. Der Preis dafür, dass nun auch Länder wie China und die USA mitmachen, ist allerdings die fehlende rechtliche Verbindlichkeit in einem wesentlichen Punkt.



Denn anderes als beim 1997 abgeschlossenen Kyoto-Protokoll hängen die nun von den Staaten vorgelegten Pläne zur Emissionsreduktion primär vom guten Willen ab und lassen sich jederzeit wieder zurücknehmen oder abschwächen. Passieren könnte so etwas schon relativ bald. In den USA finden im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen statt und beim einen Sieg der Republikaner dürften die Karten wohl neu gemischt werden.

Die fehlende Rechtsverbindlichkeit ist allerdings nicht die einzige Schwachstelle des Pariser Abkommens. Nach Ansicht der allermeisten Wissenschaftler werden die nun beschlossenen Maßnahmen bei weitem nicht ausreichen, um die Erderwärmung so wie geplant auf unter zwei Grad zu begrenzen. Mit der Schifffahrt und der Luftfahrt wurden zudem zwei Wirtschaftssektoren nicht in die Pflicht genommen, die zu den größten globalen Verschmutzern gehören.

Dennoch ist das neue Abkommen enorm viel wert. Denn in Paris wurde mehr oder weniger das Ende des Öl-und-Kohle-Zeitalters eingeläutet und damit wurde ein starkes Signal ausgesandt, das sich gleichermaßen an Konzernlenker, Investoren und Bürger richtet. Dass sie ihre Entscheidungen künftig von Kriterien wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit leiten lassen, wird nach Ansicht vieler Experten viel mehr zu Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs beitragen als alles andere.