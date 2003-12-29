Vielseitiger Silvester-Frosch

"schöner leben" porträtierte gestern in ORF 2 einen der vielseitigsten Burgschauspieler: Nestroy-Ring-Träger Robert Meyer, der heuer in der Silvesteraufführung der Wiener Staatsoper den Frosch in der "Fledermaus" spielt. Am Salzburger Mozarteum studierte der gebürtige Bayer Schauspiel und Regie. Die Liste der Rollen und Stücke, in denen er seither zu sehen war, ist schier endlos.



Robert Meyer ist zweifellos als einer der besten Nestroy-Darsteller unserer Zeit bekannt. Dies wurde bereits vor zehn Jahren gewürdigt, als er mit dem Nestroy-Ring ausgezeichnet wurde. Robert Meyer ist aber auch bei Film- und Fernsehen durchaus gefragt. So spielte er vor Jahren schon eindrucksvoll in dem Film "Herr Ober" (mit Christiane Hörbiger und Otto Grünmandl), der ersten Regiearbeit von Gerhard Polt, der den Streifen mit satirischen Spitzen gegen das Fernsehen und die Kultur-Schickeria würzte. Gastrollen hatte Meyer in TV-Serien wie "Derrick", "Der Alte", "Tatort" oder "Kommissar Rex". Große Erfolge feiert Robert Meyer immer wieder mit seinen unterhaltsamen, mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail persönlich zusammengestellten Soloprogrammen.



Am Burgtheater ist er zurzeit in mehreren Stücken zu sehen. Etwa in Schnitzlers "Reigen" in der Rolle des Ehemanns (6. Jänner, Akademietheater), im Clown-Opus "Das Feuerwerk" am 10. und 17. Jänner sowie in "Hamlet" als dänischer König Claudius am 27. Jänner an der Burg.