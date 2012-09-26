Vier Pfeiler für die europäische Industriepolitik

Brüssel. Ein festeres Fundament für die Industriepolitik: Diesem Ziel will die EU-Kommission mit einer überarbeiteten Strategie näherkommen. Den Abschwung in der von der Wirtschafts- und Finanzkrise angeschlagenen europäischen Industrie konnten nämlich bisherige Ansätze nicht aufhalten. So lag zu Jahresmitte die Produktion in dem Bereich noch immer ein Zehntel unter jener vor dem Einbruch, Investitionen sind zurück- und mehr als drei Millionen Jobs verloren gegangen.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat Brüssel einige Leitlinien adaptiert, die der für Industriepolitik zuständige EU-Kommissar Antonio Tajani Anfang Oktober präsentieren will. Demnach soll diese Politik künftig auf vier Pfeiler gestellt werden: Anreize für Investitionen sowie neue Technologien sollen geschaffen und Marktbedingungen verbessert werden. Der Zugang zu Kapital soll vor allem für kleine und mittlere Unternehmen erleichtert werden. Schließlich müssten Humankapital und Qualifikationen besser mit den Bedürfnissen der Branche abgestimmt werden, heißt es im Entwurf.



Zudem streicht die Kommission sechs Schwerpunkte hervor, die mit Sofortmaßnahmen besonders gefördert werden könnten: saubere Produktions- sowie Fahrzeugtechnologie, nachhaltige Bauwirtschaft, die Verwendung nachwachsender Rohstoffe, sogenannte Schlüsseltechnologien - wie etwa Mikro- oder Nanoelektronik - und "intelligente Stromnetze" zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energie. All das soll die europäische Wettbewerbsfähigkeit fördern und zu der Vorgabe beitragen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Frage nach der Finanzierung wird mit dem Verweis auf die Möglichkeiten von öffentlich-privaten Partnerschaften beantwortet: Für diverse Initiativen könnten Forschungs- und andere EU-Fördermittel sowie das Risikokapital privater Geldgeber zur Verfügung gestellt werden. Ebenso wird eine Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank in Aussicht gestellt.



Vor allem auf Innovationen und Hochtechnologien sollte sich der Industriestandort EU konzentrieren, meint die Kommission. Und das sollte dann in industriellen Nutzen umgesetzt werden - was nicht immer gelang. Als Beispiel nennt die Brüsseler Behörde die Solarbranche: Obwohl der EU-Markt mehr als drei Viertel des weltweiten Marktes umfasst und fast ein Drittel der wichtigsten Patente aus Europa stammen, werden hier lediglich 13 Prozent der Solarzellen produziert.

Zwist um Eingriffe in Markt