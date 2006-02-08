Villepin-Gesetz schlägt hohe Wellen

Besonders hart beanstandet wird die Einführung des neuen Werkvertrags für junge Leute ("Contrat Premiere Embauche"/CPE), der eine zweijährige Probezeit ohne Kündigungsschutz vorsieht. Laut Premier Dominique de Villepin soll der Vertrag zur Bekämpfung der mit 20 Prozent extrem hohen Jugendarbeitslosigkeit dienen, Opposition und Arbeitnehmervertreter sind dagegen der Ansicht, dass dadurch prekäre Arbeit und soziale Ausgrenzung verstärkt werden.



"Wir haben eine Bewegung ins Rollen gebracht, die nicht so schnell enden wird", warnte Jean-Claude Mailly, Generalsekretär der Gewerkschaft "Force Ouvriere" (FO). Der Gewerkschafter stützt sich in seiner Analyse auf ein BVA-Umfrageergebnis, wonach 60 Prozent der Ansicht sind, dass der CPE die Unsicherheit im Berufsleben anheben wird. 67 Prozent sehen die Proteste als "gerechtfertigt" an.



Machtkampf in der Nationalversammlung



Linksopposition und UDF haben im Parlament bereits eine harte Obstruktionspolitik angekündigt. Villepin, für den die Protestwelle die größte Kraftprobe seit seiner Amtsübernahme vor acht Monaten darstellt, schloss daher auch die Möglichkeit nicht aus, vom Eilverfahren Gebrauch zu machen, das gemäß Artikel 49,3 der Verfassung die Möglichkeit bietet, im Falle einer Parlamentsblockade ein Gesetz auch ohne Abstimmung durchzupeitschen. Im Parlament verfügt die UMP alleine über die nötige Mehrheit für die Verabschiedung der umstrittenen Reform. Daher würde der Regierungsmehrheit auch der von Sozialistenchef Francois Hollande angedrohte Misstrauensantrag nichts anhaben.



Um die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen, vervielfachte Villepin in der abgelaufenen Woche die Auftritte, um seine Reform zu verteidigen. Zuletzt bezeichnete er den CPE am Sonntagabend in einer Radiosendung als den "sozialsten Arbeitsvertrag", der für junge Arbeitskräfte bislang in Frankreich ausgearbeitet worden sei. Dabei hatte selbst Sozialminister Jean-Louis Borloo (UMP) von dem Vorhaben abgeraten. Präsident Jacques Chirac (UMP), der den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit heuer zur Priorität erhoben hatte, schlug sich entschieden auf die Seite seines Premiers.