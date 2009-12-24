Violette Weihnachten

Es ist offenkundig, dass die beiden Sozialarbeiter - übrigens die einzigen in der Bundesliga - die widerlichen Geschehnisse bei Violett nicht verhindern konnten. Was man natürlich nicht weiß: Wie wäre die Situation bei der Austria ohne diese beiden Fanbetreuer? Man wird es bald erfahren. Zu erwarten ist eher keine Besserung. Erfahrungen aus Deutschland und der Schweiz zeigen nämlich sehr wohl, dass sich (sozialpädagogische) Fanarbeit langfristig lohnt. Die Austria hat dies als erster Klub erkannt. Nun, beim ersten Gegenwind, verlässt man diesen Weg. Wenn sich das einmal nicht rächt...