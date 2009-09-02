Virtueller Schachzug für Betriebe

Denn genauso wie das tägliche Kundengeschäft gehören auch Behördenwege zum Unternehmer-Dasein: Von der Gründung über das Stellen von Förderanträgen bis hin zu Personalthemen. Insgesamt sind Unternehmer diesbezüglich mit rund 5700 gesetzlichen Informationsverpflichtungen konfrontiert. Dadurch fallen laut Wirtschaftskammer Österreich für Klein- und Mittelbetriebe Verwaltungskosten von bis zu zehn Prozent ihres Umsatzes an.



Hinzu kommen zeitraubende Doppelgleisigkeiten: So mussten Betriebe bisher oft gleiche Informationen mehrfach an verschiedene Behörden schicken. All dem soll ab kommendem Jahr ein Ende gesetzt werden. Das neue Unternehmer-Service-Portal, betrieben von Bundeskanzleramt und Finanzministerium, vereinfacht den unternehmerischen Werdegang.



Rechtlicher News-Ticker



"Über das Transaktions- und Informationsportal können Unternehmen die für sie relevanten Informationen abfragen und viele Behördenwege online durchführen", erklärt die redaktionelle Leiterin Barbara Auracher-Jäger. Fortschrittlich dabei sei, "dass Basisdaten nur einmal eingegeben und dann immer dort verwendet werden, wo es eine Rechtsgrundlage gibt". Bereits bestehende Anwendungen wie "FinanzOnline" oder "Help.gv.at/business" werden für diesen Zweck gebündelt.



Das Finanzministerium rechnet insgesamt für Unternehmen mit einer jährlichen Ersparnis von mehr als 300 Mio. Euro.



Die Service-Seite ist nach Themenbereichen geordnet. Als Vorbild gilt das seit 1997 bestehende Bürgerportal "help.gv.at". In Zukunft möchte Auracher-Jäger Bürger darauf noch stärker - etwa via News-Ticker - über gesetzliche Neuerungen informieren. Beispiele wären hier die seit Monatsbeginn geltende Erhöhung der Alkohol-Strafen oder die neue Motorradausbildung.



Derzeit verzeichnet "help.gv" 480.000 Besucher monatlich. Die am häufigsten heruntergeladenen Formulare betreffen Änderungen im Pass, den Meldezettel und die Arbeitnehmerveranlagung.