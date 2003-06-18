Virus als Kuscheltier

Vielleicht gibt es die lebensgefährliche Lungenkrankheit SARS bald als Kuscheltier. Eine amerikanische Firma hat jedenfalls bereits Plüsch-Mikroben auf dem Markt, die Krankheiten wie Erkältung, Bauchschmerzen und Magengeschwüre "kindgerecht" erklären helfen sollen. Angeblich sind die für knapp sechs Dollar vertriebenen Kreaturen bei Lehrern, Kinderärzten und Eltern ein Hit.



Schon jetzt wird Kindern eine Erklärung über SARS auf einer - allerdings kostenpflichtigen - Homepage im Internet geboten. BrainPOP produziert für ihre erzieherischen Internet-Aktivitäten Zeichentrickfilme über Wissenschaft, Mathematik und eben über den menschlichen Körper. Dort kann man außer Informationen etwa über Asthma und Hormone auch solche über die Lungenkrankheit abrufen. Die meisten Benützer sind Schulen. Nach dem 11. September 2001 gab es zahlreiche Anfragen über den Milzbranderreger.



Im Internet unter:



http://www.giantmicrobes.com http://www.brainpop.com