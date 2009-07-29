Visa hat gut verdient

Der US-Konzern profitierte dabei allerdings auch stark von einem Beteiligungsverkauf.



Die Erlöse wuchsen im Ende Juni abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar, wie Visa am Mittwochabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Zahl der weltweit ausgegebenen Visa-Karten sei zum Vorjahr um sechs Prozent auf 1,7 Milliarden Stück gestiegen.



Der Konzern bestätigte seine Erwartungen für die Erlöse im laufenden Jahr. Mit seinem bereinigten Ergebnis übertraf der Konzern die Schätzungen der Analysten. Die Erlöse fielen etwa wie erwartet aus. (APA)