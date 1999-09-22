Visueller Streifzug durch Moskau

So wurde etwa am Montag im Wiener Palais Palffy eine sehenswerte Foto-Ausstellung über die Entwicklung der russischen Hauptstadt vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart eröffnet und im Kurpark



Oberlaa eine Skulptur des bekanntesten russischen Dichters, Alexander Puschkin, von den beiden Bürgermeistern enthüllt.



Im Palais Palffy bemüht sich das Museum "Haus der Fotografie Moskau", einen Überblick über die Werke von Fotografen wie Alexander Rodtschenko, Boris Ignatowitsch, Iwan Schagin oder Arkadi Schaichet



zu geben. Die brillanten Bildreihen dieser Künstler öffnen einen Blick auf die Zeit nach der Oktoberrevolution von 1917. Der romantische Revolutionspathos bildete damals einen günstigen Nährboden für



die Kunst der russischen Avantgarde, der konstruktivistischen Architektur und nicht zuletzt der Fotografie. Bereits Mitte der 20er Jahre wird aber der Widerspruch zwischen künstlerischer Utopie und



sozialer Wirklichkeit deutlich. Der von oben verordneten sozialistischen Ästhetik können sich auch die Fotografen nicht entziehen. Das sich rasant verändernde Stadtbild Moskaus · Kirchen und



Adelshäuser müssen Arbeiterklubs und sowjetischen Behörden weichen · wird vor allem auf Befehl der Propaganda aufgenommen.



Mit dem "Tauwetter" in den 60er Jahren, eingeleitet von Chruschtschow, kommen neue Motive auf. Die lyrischen Aufnahmen von Viktor Ochlomow oder Wsewolod Tarassewitsch legen ein wunderbares Zeugnis



dieser Zeit ab. Eindrucksvoll festgehalten ist auch die Phase des radikalen Umbruchs im Leben des Landes Anfang der 90er Jahre. Ein gesonderter Abschnitt befasst sich mit der sowjetischen bzw.



russischen Sportfotografie.



Im Erdgeschoß des Palais ist ein eigener Raum einer kleinen Sammlung malerischer und graphischer Werke sowie Büchern gewidmet, die das Bild Moskaus vom 16. bis ins 20. Jahrhundert zeigen. Beide



Ausstellungen sind noch bis 30. September zu sehen.