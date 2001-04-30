VJV und Wüstenrot verschmelzen

Die Wüstenrot Versicherung AG fusioniert mit der Volksfürsorge Jupiter (VJV). Die neue Gesellschaft (68,4%: Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen GmbH, 31,6%: Wiener Städtische Versicherung) wird heute in das Firmenbuch eingetragen. Wüstenrot erzielte 2000 Prämien von unverändert 4,4 Mrd. Schilling, die VJV kam auf verrechnete Prämien von 3,1 (nach 3,3) Mrd. Schilling, gab der Generaldirektor der neuen Wüstenrot Versicherung, Helmut Geier, bekannt. Das Institut will die Verwaltungskosten drastisch reduzieren.