Voestalpine baut Linz weiter aus

Rekordergebnis im ersten Halbjahr. | Höhere Dividenden sind möglich. | Wien. (mip) Österreichs größter Stahlkonzern Voestalpine kann sein bislang bestes Halbjahresergebnis vorweisen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres stieg der Gewinn im Periodenvergleich um 92,1 Prozent von 193,4 auf 371,5 Mio. Euro. Der Umsatz wuchs von 2,724 auf 3,262 Mrd. Euro und damit um 19,8 Prozent. Mit diesen Zahlen sei, so Voestalpine-Chef Wolfgang Eder, für das gesamte Geschäftsjahr ein Umsatz von 6 Mrd. Euro und ein Gewinn von über 600 Mio. zu erwarten.
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Eder kündigte eine weitere Großinvestition am Hauptstandort Linz an. Nach Abschluss des Ausbauprogramms "Linz 2010" im Frühjahr 2007, wird die Voest nochmals 400 bis 500 Mio. Euro investieren. Damit soll die Rohstahlkapazität von derzeit rund 5 Mio. auf 6,5 Mio. Tonnen bis 2011/2012 erhöht werden.
Eder schloss nicht aus, dass es heuer zu einer höheren Dividende kommen könnte. "Wenn die Ergebnisentwicklung so kommt, wie wir das erwarten, werden wir darüber nachzudenken haben", so Eder.