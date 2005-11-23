Voestalpine baut Linz weiter aus

Eder kündigte eine weitere Großinvestition am Hauptstandort Linz an. Nach Abschluss des Ausbauprogramms "Linz 2010" im Frühjahr 2007, wird die Voest nochmals 400 bis 500 Mio. Euro investieren. Damit soll die Rohstahlkapazität von derzeit rund 5 Mio. auf 6,5 Mio. Tonnen bis 2011/2012 erhöht werden.



Eder schloss nicht aus, dass es heuer zu einer höheren Dividende kommen könnte. "Wenn die Ergebnisentwicklung so kommt, wie wir das erwarten, werden wir darüber nachzudenken haben", so Eder.