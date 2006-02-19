Vogelgrippe in 26 Ländern - Pröll warnt vor Panik

Der niederösterreichische Landeshauptmann Pröll riet zur Vorsicht im Umgang mit Wildtieren. Notwendig sei realistische Aufklärung der Konsumenten hinsichtlich des unbedenklichen Konsums von Geflügel.



Es müsse klar gesagt werden, dass "nicht mit jedem Biss in ein Henderl die Vogelgrippe mitgegessen wird", so Pröll. Allerdings sei - nach den Erfahrungen mit dem BSE-Fall in Niederösterreich, der zu Markteinbrüchen bei Rindfleisch führte - mit wirtschaftlichen Auswirkungen für den Markt zu rechnen.



Die Vogelgrippe trete nach Einschätzung Prölls vielleicht bereits seit Jahrzehnten bei Wildtieren auf. Niederösterreich sei "seuchengeprüft", erinnerte Pröll an konsequente Maßnahmen gegen die Maul- und Klauenseuche oder BSE.



Die Zusammenarbeit der Bundesländer mit den Bundesstellen sei ausgezeichnet: So habe Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP) nach dem Fund einer möglicherweise infizierten Wildente im Bezirk Wien-Umgebung gestern, Samstag, "in der ersten Sekunde" mit ihm, Pröll, und dem zuständigen Agrar-Landesrat Josef Plank (ÖVP) Kontakt aufgenommen. Miteinander seien "minutiös" die richtigen Schritte gesetzt worden.



Verdachtsfälle in Amstetten



Beim Enns-Kraftwerk Staning im Bezirk Amstetten seien zwei tote Schwäne gefunden worden, berichtete das ORF-Radio Oberösterreich am Sonntag. Die Untersuchungen, ob die Tiere an der Vogelgrippe gestorben sind, würden morgen, Montag, eingeleitet.



Dossier



Die Wiener Zeitung bietet ein umfangreiches Dossier zum Thema unter der Adresse www.wienerzeitung.at/vogelgrippe .