Vogelgrippe in Ägypten und Indonesien

In Indonesien sind zwei Menschen an der Vogelgrippe gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Jakarta am Mittwoch mitt. Es handelt sich um eine 22-jährige Frau und einen 40 Jahre alter Mann. Die Frau starb am Samstag, der Mann Mittwoch früh.



Damit sind der Vogelgrippe in Indonesien bereits 68 Menschen zum Opfer gefallen. Weltweit kostete die Krankheit mindestens 169 Menschen das Leben.



In Ägypten sind drei Menschen an der Vogelgrippe erkrankt. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Regierung in Kairo mitteilten, steckten sich nach Behördenangaben sich zwei Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren sowie eine 46-jährige Frau bei Geflügel an.



Damit sind in Ägypten seit Februar vergangenen Jahres 30 Menschen an Vogelgrippe erkrankt. 13 von ihnen starben.