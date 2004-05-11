Voggenhuber macht sich für hohe Wahlbeteiligung stark

Das Parlament sei das einzige Instrument für Reformen, "wer es schwächt, schneidet sich ins eigene Fleisch", begründete Voggenhuber in einer Pressekonferenz die Wichtigkeit, an der EU-Wahl teilzunehmen. Die Wahlbeteiligung i dürfe nicht unter 40 Prozent fallen. Dies wäre einen Tag vor einer neuerlichen Diskussion über die Rechte des Parlamentes in der EU-Verfassung ein "historischer Rückschritt".



Neuerlich warf Voggenhuber den mitkämpfenden Parteien in Österreich vor, in vielen EU-Politikfeldern falsch gehandelt zu haben. "Vier FPÖ-Minister haben beim Transit versagt", Bundeskanzler Wolfgang Schüssel habe verabsäumt, beim Euratom-Vertrag Initiativen zu setzen. "Der SPÖ wiederum warf Voggenhuber vor, "keine Stimme für eine europäische Sozialpolitik erhoben" zu haben.



Da nicht nur in Österreich bei den EU-Wahlen eine besonders niedrige Wahlbeteiligung droht, will die Industriellenvereinigung das Interesse durch eine Kampagne bei ihren Mitgliedsfirmen anfachen. Das Mitarbeitermagazin "Kurz & Klar" wird ab Mitte Mai in einer Auflage von 250.000 Exemplaren an Industriebetriebe versandet. Werbung gibt es auch auf der Website http://uropawaehlen.at ab 20. Mai.