Voggenhuber macht sich für hohe Wahlbeteiligung stark

Die Grünen kämpfen im Vorfeld der EU-Wahlen am 13. Juni für eine hohe Wahlbeteiligung. "Wir werden daher einen Europa-politischen Wahlkampf führen und der Bevölkerung vor Augen halten, wie wichtig das EU-Parlament ist", sagte Spitzenkandidat Johannes Voggenhuber. Auch die Industriellenvereinigung (IV) setzt sich mit ihrer Kampagne "Europa wählen" für eine Mobilisierung der Wähler nicht nur in Österreich ein.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 22 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Das Parlament sei das einzige Instrument für Reformen, "wer es schwächt, schneidet sich ins eigene Fleisch", begründete Voggenhuber in einer Pressekonferenz die Wichtigkeit, an der EU-Wahl teilzunehmen. Die Wahlbeteiligung i dürfe nicht unter 40 Prozent fallen. Dies wäre einen Tag vor einer neuerlichen Diskussion über die Rechte des Parlamentes in der EU-Verfassung ein "historischer Rückschritt".
Neuerlich warf Voggenhuber den mitkämpfenden Parteien in Österreich vor, in vielen EU-Politikfeldern falsch gehandelt zu haben. "Vier FPÖ-Minister haben beim Transit versagt", Bundeskanzler Wolfgang Schüssel habe verabsäumt, beim Euratom-Vertrag Initiativen zu setzen. "Der SPÖ wiederum warf Voggenhuber vor, "keine Stimme für eine europäische Sozialpolitik erhoben" zu haben.
Da nicht nur in Österreich bei den EU-Wahlen eine besonders niedrige Wahlbeteiligung droht, will die Industriellenvereinigung das Interesse durch eine Kampagne bei ihren Mitgliedsfirmen anfachen. Das Mitarbeitermagazin "Kurz & Klar" wird ab Mitte Mai in einer Auflage von 250.000 Exemplaren an Industriebetriebe versandet. Werbung gibt es auch auf der Website http://uropawaehlen.at ab 20. Mai.