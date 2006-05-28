Voggenhuber: Regierungen missbrauchen EU-Verfassungskrise

Die Regierungen betrieben eine "Zermürbungs- und Ermüdungstaktik" gegen die EU-Verfassung, um ein "Nizza Plus" durchsetzen zu können. Dies würde eine Stärkung der Regierungszusammenarbeit ohne Beteiligung der Parlamente mit sich bringen, warnte Voggenhuber. Die Mitgliedsstaaten seien "klammheimlich froh darüber, dass die Verfassung gescheitert ist", da sie gegen mehr Demokratie und Transparenz in der Union seien. Von der Verlängerung der Reflexionsphase um ein Jahr erwartet sich Voggenhuber wenig. Damit werde die "Pause vom Denken" fortgesetzt, das voriges Jahr gegebene Versprechen europaweiter Debatten über die Zukunft Europas sei bisher nicht eingelöst worden.



Indem die Regierungen der Vorlage den Namen Verfassung wegnehmen, wollten sie "ein Europa der Staaten gegen ein Europa der Bürger durchsetzen", kritisierte Voggenhuber. Es sei aber eine Erfindung der Regierungen, dass sich die Menschen am Begriff Verfassung gestoßen hätten. Sie wollten auch nicht mehr Terrorbekämpfung, kommentierte der Grün-Politiker die Pläne für eine engere Kooperation der EU-Staaten im Bereich Justiz und Inneres. Die Menschen wünschten sich vielmehr Demokratie und eine europäische Sozialordnung. In diesen Punkten solle es eine Ergänzung des vorliegenden Entwurfs geben, der dann den Bürgern 2009 in einer gesamteuropäischen Volksabstimmung vorgelegt werden solle.