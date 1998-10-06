Volksanwaltschaftsbericht 1997

Der Bericht der Volksanwaltschaft macht alle Jahre wieder eines deutlich: Der Bürger ist der Bürokratie nicht mehr ganz hilflos ausgeliefert. Zahlreiche, von der Volksanwaltschaft dokumentierte



Fälle zeigen vor allem eines: Widerstand ist möglich.



Ein Beispiel: Zum Thema Waffenverbot verkündete Innenminister Karl Schlögl via Fernsehen: "Mir wäre lieber, die Österreicher würden sich als Waffe einen Pfefferspray zulegen". Ein Oberösterreicher



vernahm's und wollte in Erfahrung bringen, wo man Pfeffersprays erwerben könne. Er schrieb einen Brief an das Innenministerium und erhielt auch tatsächlich wenige Tage später eine Antwort · und einen



Erlagschein. Für die Auskunft, daß Pfeffersprays in Waffenhandlungen zu beziehen sind, verrechnete das Innenministerium eine Gebühr von 180 Schilling. Verärgert über diesen Nepp, wandte sich der



Oberösterreicher an die Volksanwaltschaft, mit deren Hilfe er die zu Unrecht geforderte Gebühr zurückerstattet bekam. Die Volksanwaltschaft klärte das Innenministerium darüber auf, daß das



Auskunftspflichtgesetz eine Gebührenbefreiung für Auskünfte in Angelegenheiten der Sicherheitsverwaltung vorsieht. Für alle anderen schriftlichen Auskünfte kann eine Gebühr verrechnet werden;



mündliche, bzw. telefonische Anfragen sind hingegen gratis. Ein typischer Fall für den Volksanwalt, so wie er in der Praxis viele hunderte Male pro Jahr vorkommt. Typisch an diesem Fall ist jedoch



nicht nur, daß der Bürger dank der Initiative der Volksanwälte zu seinem Recht kommt, sondern auch, daß der Fall zum Anlaß genommen wird, eine legistische Änderung vorzuschlagen. Im Zusammenhang mit



dem geschilderten Fall fordert Volksanwältin Ingrid Korosec die Änderung des Gebührengesetzes. Für Volksanwältin Korosec ist die "Vergebührung schriftlicher Anfragen nicht nur antiquiert, sondern



auch im Hinblick auf eine moderne Verwaltung (Stichwort E-mail) schlichtweg unverständlich".



Mehr Kompetenzen



Immer häufiger registrieren die Volksanwälte Beschwerden über die Gesetze selbst, und nicht bloß über deren Vollzug. Doch bei schlecht formulierten Gesetzen ist auch die Volksanwaltschaft als



"nachprüfende" Behörde machtlos. So mehren sich die Fälle, die nicht mehr korrigierbar seien. Deshalb fordern die Volksanwälte schon seit Jahren, in die Gesetzgebung eingebunden zu werden. Konkret



verlangen sie die



Õ Gesetzliche Verankerung der Möglichkeit der Volksanwaltschaft zur Erstellung von legistischen Anregungen an den Nationalrat



Õ Teilnahme der Volksanwälte an den Verhandlungen der Ausschüsse (Unterausschüsse) des Nationalrates und des Bundesrates und die



Õ Erweiterung der Kontroll