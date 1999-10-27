Volksaufstand nach Skandal um Investmentfonds

Das Problem, das China eine schwere Finanzkrise bescheren könnte, heißt "San Luan", die "dreifache Unordnung": illegales Sammeln von Geldmitteln, ungenehmigte finanzielle Aktivitäten und die



Billigung und Gründung von Investmentfonds. Allein in Chongqing wurden 91 Fälle aufgedeckt und 103 Personen, darunter Fondsmanager und lokale Funktionäre, zum Teil zu hohen Haftstrafen verurteilt,



berichtete die Wirtschaftszeitung "Gongshang Shibao".



Die hohen Strafen haben die Volksmassen nicht besänftigen können. Zwar wollen sie Verantwortliche bestraft wissen, doch fürchten sie vor allem um ihr Geld. Zu Recht. Als die Stadtregierung bekannt



gab, dass ein Großteil der Anleger illegaler Investmentfonds sein Geld nur teilweise oder nach Jahren zurückbekommt, brach ein Volksaufstand aus. Empörte Bürger legten sich auf Schienen, blockierten



den Straßenverkehr. Die Polizei ging prügelnd gegen die Demonstranten vor.



Trotz der strengen Kontrolle der Medien in China werden immer wieder solche Proteste wegen Pleiten oder schlichten Betrugs solcher Investmentfirmen bekannt. Hinter ihrem Boom steckt ein schwach



entwickelte Finanzwesen, das in der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung nicht mithalten kann. Der Staatssektor bekommt wegen politischer Vorgaben die meisten Kredite, der viel schneller wachsende



private Sektor kann nicht ausreichend Geld aufbringen.



Die Kredite werden zu höheren Zinsen auf dem informellen Markt besorgt - von Freunden, Verwandten, Unternehmen oder eben Investmentgesellschaften. Diese wiederum sammeln ihr Kapital mit hohen



Gewinnversprechungen, worauf sich unwissende Anleger gern einlassen, da die Banken nur geringe Zinsen geben. Geld ist genug da; die Chinesen haben umgerechnet mehr als 900 Mrd. Schilling auf den



Sparkonten.



Für die Seriosität der Fonds machen sich meist lokale Stellen und Funktionäre stark, die großzügig belohnt werden. Anleger können kaum zwischen legalen und illegalen Fonds unterscheiden. Vor allem



mangelt es an Aufsicht über die Investmentgesellschaften, die Geld irgendwo verschwinden lassen, glücklos an der Börse oder am einbrechenden Immobilienmarkt spekulieren. Auch die Anordnung, neue



Investmentfirmen statt von lokalen Behörden durch die Zentralbank genehmigen zu lassen, haben dem Wildwuchs wenig Einhalt geboten.



Seit in der Asienkrise die Gefahren deutlich wurden, geht der Staatsrat verschärft gegen "irreguläre Aktivitäten wie das illegale Sammeln von Geldmitteln, unerlaubte Gründung von Finanzinstitutionen



und ungenehmigte Finanzdienste" vor. Doch das Problem beginnt, sobald ein illegaler Fonds geschlossen wird. Meist ist nicht genug Geld da, um die Anleger auszuzahlen. Diese wiederum wollen ihr Geld



zurückbekommen, machen die Regierung verantwortlich und gehen empört auf die Straße, wie in diesen Tagen oft in China.