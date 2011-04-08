Volksbank bekommt Stress

Laut einem Sprecher hat die Bank - sie ist das Spitzeninstitut des heimischen Volksbanken-Sektors - 2010 den "Turnaround auf Konzernebene geschafft". Allerdings ist unklar, wie es derzeit um ihre Kapitalausstattung bestellt ist. Die Bilanz für 2010 steht noch aus.



Um sich finanziell wieder Luft zu verschaffen, hat die ÖVAG, die 2009 mit einem Riesenverlust von gut einer Milliarde Euro konfrontiert war, inzwischen fünf Retail-Banken und ein besonderes Sorgenkind, die Immobilien-Tochter Europolis, verkauft. Was nach wie vor ansteht, ist der Verkauf der Ostbanken-Tochter Volksbank International, für die vor allem die russische Sberbank Interesse haben soll.



Neben der ÖVAG werden in Österreich wie bereits im Vorjahr Raiffeisen Bank International und Erste Group dem EU-weiten Belastungstest unterzogen. Die Bank Austria wird indes über die italienische Mutter Unicredit in Sachen Krisenfestigkeit "abgeklopft".



Für den Stresstest wurden die jeweils größten Institute eines EU-Landes herangezogen - all jene, die gemeinsam mindestens 50 Prozent des nationalen Banksektors abdecken. Warum die ÖVAG heuer unter den Prüflingen ist, begründet die Oesterreichische Nationalbank mit geringfügigen Marktanteilsverschiebungen in der heimischen Bankenwelt.



Insgesamt testet die EBA 90 Banken. Dabei prüft sie, ob ein Institut auch nach einer zweijährigen Rezession und einem Zinsschock noch genug Kapital hat. Messgröße ist diesmal das aus dem Grundkapital und Gewinnrücklagen bestehende harte Kernkapital ("Core Tier-1"). Die Mindestquote, ab der die Banken den Stresstest bestehen, legte die in London ansässige EBA am Freitag mit fünf Prozent fest.



Vorläufige Resultate des Tests soll es Anfang Juni geben. Wer durchfällt oder nur knapp besteht, muss sich - anders als im Vorjahr - frisches Kapital besorgen, zur Not auch mit staatlicher Hilfe. Falls die ÖVAG den Test nicht besteht, müssten ihre Eigentümer mit Geld einspringen. Freilich: Dies würde im Konzern die noch für heuer vereinbarte Rückzahlung eines ersten Teils der im Frühjahr 2009 abgerufenen Staatsmilliarde zusätzlich erschweren. 300 Millionen beträgt die Tranche.