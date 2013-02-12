Volksbefragungen und die Kybernetik zweiter Ordnung

Vor ein paar Wochen habe ich über die Beauftragten-Landschaft in Wien geschrieben: Da gibt es einen für Fußgänger, einen für Fahrräder, einen für Drogen. Und zu jedem Beauftragten gibt es einen Koordinator. Nur der Baustellenkoordinator und der Garagenkoordinator haben noch keine dazugehörigen Beauftragten. Vielleicht wäre da noch Platz für einen Volksbefragungsbeauftragten angesichts der inflationären Befragungswut. Es soll sogar Befragungen zu Befragungen geben - quasi dem kybernetischen Prinzip der Rekursion folgende Befragungen zweiter Ordnung: Über die Gestaltung der Fußgängerzone in der Mariahilfer Straße wollen die Grünen nur die betroffenen Anrainer abstimmen lassen. Zusätzlich befragt die Wirtschaftskammer die betroffenen Betriebe. Und die SPÖ-Neubau will am Ende alle befragen, falls bei den Befragungen nichts Vernünftiges herauskommt. Dieselbe Strategie bei Olympia 2028: Laut Wiener SPÖ soll ein zweites Mal zu Olympia befragt werden, sobald der Gesamtaufwand feststeht.



Im Übrigen widersprechen Fragen zweiter Ordnung den Gesetzen der Allgemeinen Logik, weil Systeme, die über sich selbst sprechen, zu Paradoxa führen.