Volksbegehren für Bildung startet

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZ Online
Am Montag beginnt die Eintragungsfrist zur Unterstützung des Volksbegehrens Österreich darf nicht sitzen bleiben. Bis 1. Juli kann man die Forderungen der Bildungsinitiative unterstützen.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 15 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Worum es den Initiatoren des Volksbegehrens geht, und wie man eine Unterstützungserklärung abgibt, erfahren Sie im Wahlportal der Wiener Zeitung