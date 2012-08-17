Voll peinlich!

Sie schlagen andere, sie brüllen herum, sie zicken und trotzen, sie nörgeln und motzen - und sie genieren sich ordentlich, wenn ihnen ihr Verhalten dann auf Video unter die Nase gerieben wird. "Die Mädchen-Gang" (RTL II, mittwochs um 23.15 Uhr) ist eine Dokusoap, wie sie im Buche steht: Fünf straffällig gewordene weibliche Jugendliche, deren Wortschatz zumeist zwischen "F... dich" und "Ey, was geht mit dir ab, du Schlampe?!" pendelt, werden vor laufender Kamera resozialisiert. Und zwar nicht nur von zwei Sozialarbeitern, sondern auch von zwei echt harten Ex-Soldaten, die sie in Camouflage stecken und durch die österreichischen Alpen hetzen. Wobei sich die zynische Frage stellt, was schlimmer ist: dass diese Mädchen in ihrem Vorleben Prügel ausgeteilt haben und zum Teil ihr Unrecht nicht einmal einsehen - oder dass sie der deutschen Öffentlichkeit ihr Gesicht zeigen und damit womöglich ihre Situation im privaten Umfeld noch schlimmer machen ("Ey, ick kenn dick, du bist doch dat peinliche Weib ausm Fernsehn", mag ihnen wohl der Nachbarsjunge hinterhergrölen).



Früher schlafen zu gehen ist in diesem Fall kein Verlust. Dann schon lieber früher aufstehen und "Die Schnäppchenhäuser" schauen (RTL II, täglich um 8.05 Uhr). Da lernt man zumindest als Häuslbauer von den Fehlern anderer blauäugiger Bauherren, die am Ende mehr Geld verbrauchen als kalkuliert. Und betrachtet danach vielleicht die kleinen Mängel im eigenen Haus ein bisschen gelassener . . .