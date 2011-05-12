Die Serie ist vollgepackt mit Tabus: Humor in einem Bestattungsinstitut, der Bruder, der sich als Homosexueller outet, der in einen Schwarzen verliebt ist, die Verlobte des älteren Bruders, die ihren Patienten mit der Hand befriedigt und der jede familiäre Beziehung einfach zu viel ist, die kleine Schwester, die aussieht wie ein Engel, aber drogenabhängig ist, die Mutter, die sich von allen im Stich gelassen fühlt. Jedes Thema wäre eine Serie für sich. So bleibt der familiäre Mikrokosmos zwar faszinierend gut gemacht, doch gibt es keine Identifikationsfigur für den Zuseher, die wie in anderen Serien neugierig auf mehr macht. Doch Ball - der Meister im Entblättern konventioneller Lebensweisen wird heute 54 Jahre alt - kann in Serie auch anders. So lieferte er die Idee zur Vampir-Horror-Serie "True Blood", die 2008 in den USA produziert wurde. Hier besteht auch für bisherige Vampir-Verweigerer absolute Suchtgefahr.