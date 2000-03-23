Vom Bauernkrapfen bis zum Kebab

Durch's Reden kommen die Leut' z'sam. Nach diesem Motto will "Land der Menschen" jenen eine Plattform bieten, die nie zu Wort kommen. "Wir wollen an der Basis ansetzen", erklärt



Hochschulseelsorger Helmut Schüller. Damit betont er einen wesentlichen Unterschied zu Menschenrechtsorganisationen wie "SOS Mitmensch", die den Rücktritt der Regierung fordern. "Wir wollen bei den



Symptomen ansetzen, nicht bei Resultaten", präzisiert Erste-Bank-Generaldirektor Andreas Treichl.



Diskussionsforen sollen bei Stammtischrunden, beim Einkaufen oder im Internet angeboten werden. "Zuhören, nochmals zuhören, tief durchatmen und dann argumentieren", lautet die Devise, so Schüller.



"Wir wollen schauen, wo wir Kulturen austauschen können, und bei den Events Bauernkrapfen und Kebab anbieten", so die Gewerkschafterin Irmgard Schmidleithner. Wer von den Österreichern hat



schließlich keine böhmischen Vorfahren? "Eine Multikulti-Truppe" spielt nicht schlecht", weiß Sturm Graz-Trainer Ivica Osim.



Das erste Basisgespräch findet am 1. April in der Meidlinger Hauptstraße statt.



Weitere Infos unter Tel. 01/5321 888 oder http://www.landdermenschen.at/.