Vom Dritten Mann bis zum Narrenturm

Wie informiert man möglichst umfassend über das eigene Unternehmen? Und was ist ein angemessenes, aber dennoch unterhaltsames Rahmenprogramm zur Abrundung der geschäftlichen Termine?



Beide Fliegen mit einer Klappe schlagen will Martina Amon. Die Wienerin ist PR-Beraterin und Fremdenführerin - und hat vor etwa einem Jahr entdeckt, dass sich diese beiden Professionen gut miteinander verbinden lassen.



Gräber und Gesetze



Das Produkt heißt Corporate-Identity-Spaziergänge. Unternehmen können bei Amon Stadtführungen buchen, in welchen die Historie und Gegenwart Wiens mit der Geschichte und Gegenwart des jeweiligen Unternehmens gezielt verknüpft wird.



Bezüge zu Unternehmensinhalten stellt Amon dabei über Architektur, Denkmäler, Straßennamen, Musikstücke, Gemälde, Grabtafeln oder alte Gesetze her. Dann wird die Tour noch mit der PR-Abteilung des Auftraggebers abgestimmt. Insgesamt braucht die PR-Beraterin etwa zwei Monate, um eine Führung zu planen.



Für das Pharmaunternehmen Pfizer etwa führte sie eine Gruppe durch die Wiener Unterwelt auf den Spuren des Dritten Mannes. Schließlich ging es in dem berühmten gleichnamigen Streifen um Schmuggel von gestohlenem Penicillin im Wien der Nachkriegsjahre, und Pfizers Unternehmensgeschichte ist eng mit dem Antibiotikum verknüpft.



Mit einer Gruppe des Hightech-Prothesen-Herstellers Otto Bock wandelt Amon auf medizingeschichtlichen Spuren in Wien, unter anderem in den Narrenturm.



Im Angebot hat die Jungunternehmerin auch eine Rätselrallye durch die Stadt, bei der die Teilnehmer neben Historischem über Produkte und Dienstleistungen des Auftraggebers informiert werden.



www.geschichtenagentur.at