Vom Müßiggang zur Wellness

Pünktlich zu den heißesten Tagen hat das Radiokolleg dieser Woche eine Reihe zum Thema "Badekultur und Kurbäder" gebracht. Donnerstag war zu erfahren, dass, wer im 19. Jahrhundert eine Reise antrat, dafür eine Rechtfertigung benötigte. Es war quasi ein Vorwand dafür zu finden, eine Zeit lang nicht zu arbeiten, sich etwa auf einer Kurpromenade dem Müßiggang zu ergeben. Als Entschuldigung konnte zweierlei herhalten: Die Sorge um die eigene Gesundheit oder eine Reise auf den Spuren berühmter Männer.