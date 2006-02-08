Vom Schaffen und Setzen von Themen

Flugs wurde ein Ersatz gefunden: Die Vereinheitlichung des Jugendschutzgesetzes will Sozialministerin Ursula Haubner zwar - "wenn möglich" - noch vor der Wahl erledigt haben. Sollte das nicht gelingen, "gibt es mit uns nur eine Regierungsverantwortung, wenn dieses bundesweit einheitliche Gesetz mitgetragen wird", bekräftigte Scheuch. Das ist eine weiche Forderung, schließlich unterstützten gleich am Dienstag ÖVP und SPÖ dieses Anliegen. Die Frage ist allerdings, ob das BZÖ überhaupt noch in der Lage sein wird, irgendeine Bedingung für eine Regierungsverantwortung auf den Tisch zu legen. Schließlich liegt das orange Bündnis derzeit bei Umfragen unter der Wahrnehmungsschwelle.