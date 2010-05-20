Vom Sport zur Freak-Show

Mittlerweile ist der Profi-Radsport endgültig zur Freak-Show verkommen. In Italien fährt ein Ex-Dopingsünder im Spätherbst seiner Karriere nach zweijähriger Abwesenheit der Konkurrenz um die Ohren, und in den USA gibt ein vermeintlicher Tour-de-France-Sieger massiven Dopingeinsatz zu und wirft dem Rekordsieger der wichtigsten Radrundfahrt der Welt selbigen ebenfalls vor.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 16 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Und was fällt dem Präsidenten des internationalen Radsportverbandes Pat McQuaid dazu ein? "Was will er denn damit erreichen? Seine Glaubwürdigkeit ist gleich null. Er will Rache üben, das ist doch offensichtlich", sagt Pat McQuaid. Mit der Glaubwürdigkeit von Floyd Landis mag er recht haben. Was McQuaid aber vergessen hat, ist, dass inzwischen jeder, der sich im Dunstkreis des Profi-Radsports bewegt, also auch er, ähnlich glaubwürdig ist.