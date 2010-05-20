Vom Sport zur Freak-Show

Und was fällt dem Präsidenten des internationalen Radsportverbandes Pat McQuaid dazu ein? "Was will er denn damit erreichen? Seine Glaubwürdigkeit ist gleich null. Er will Rache üben, das ist doch offensichtlich", sagt Pat McQuaid. Mit der Glaubwürdigkeit von Floyd Landis mag er recht haben. Was McQuaid aber vergessen hat, ist, dass inzwischen jeder, der sich im Dunstkreis des Profi-Radsports bewegt, also auch er, ähnlich glaubwürdig ist.