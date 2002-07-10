Vom Stress-Management bis zu EU-Förderrichtlinien

Seit Juni kooperiert das Outsourcing-Unternehmen "Lead-Tech" mit über 25 Seminar-TrainerInnen, die nun die gesamte Angebotspalette abdecken: vom Outdoor-Teamtrainer über Stress-Management bis zu Schulungen über EU-Förderrichtlinien oder Verkaufstraining. "Es gibt praktisch keine Nische, die wir nicht anbieten können", kommentiert Michael Novak, verantwortlich für den Sales-Bereich, die Expansion.
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Lead-Tech ist vor allem im IT-Sektor als Outsourcing-Partner bekannt. Kunden wie etwa Hewlett Packard nutzen die professionellen Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Training, Marketing, Consulting und Sales. Geschäftsführer Thomas Witzler ortet im Bereich Outsourcing in Österreich große Potenziale: "Da gibt es noch eine psychologische Hemmschwelle. Berechnungen und auch das Controlling danach zeigen aber, dass in einem Unternehmen selten alle personellen Ressourcen voll ausgenützt werden. Lagert man Bereiche aus, dann sind enorme Einsparungspotenziale und auch eine signifikante Effizienzsteigerung möglich."
ESF bietet rasche Anpassung an Marktveränderungen
Wobei Lead-tech nicht nur Marketing-Konzepte erstellt, sondern auch Vertriebskanäle definiert und die betroffenen MitarbeiterInnen schult. Begleitendes Markt- und Trendscreening sowie Unternehmensanalysen runden das Angebot ab. Bekannt wurde Lead-Tech durch sein Programm "Extended Sales Force" (ESF), den Aufbau flexibler Verkaufsteams inklusive entsprechender Weiterbildung.
Informationen: Lead-Tech, Plunkergasse 3-5, 1150 Wien, Tel.: 215 50-0, Fax: 215 50 666, E-Mail: office@leadtech.at, http://www.leadtech.at