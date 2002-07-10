Vom Stress-Management bis zu EU-Förderrichtlinien

Lead-Tech ist vor allem im IT-Sektor als Outsourcing-Partner bekannt. Kunden wie etwa Hewlett Packard nutzen die professionellen Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Training, Marketing, Consulting und Sales. Geschäftsführer Thomas Witzler ortet im Bereich Outsourcing in Österreich große Potenziale: "Da gibt es noch eine psychologische Hemmschwelle. Berechnungen und auch das Controlling danach zeigen aber, dass in einem Unternehmen selten alle personellen Ressourcen voll ausgenützt werden. Lagert man Bereiche aus, dann sind enorme Einsparungspotenziale und auch eine signifikante Effizienzsteigerung möglich."



ESF bietet rasche Anpassung an Marktveränderungen



Wobei Lead-tech nicht nur Marketing-Konzepte erstellt, sondern auch Vertriebskanäle definiert und die betroffenen MitarbeiterInnen schult. Begleitendes Markt- und Trendscreening sowie Unternehmensanalysen runden das Angebot ab. Bekannt wurde Lead-Tech durch sein Programm "Extended Sales Force" (ESF), den Aufbau flexibler Verkaufsteams inklusive entsprechender Weiterbildung.



Informationen: Lead-Tech, Plunkergasse 3-5, 1150 Wien, Tel.: 215 50-0, Fax: 215 50 666, E-Mail: office@leadtech.at, http://www.leadtech.at