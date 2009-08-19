Vom Urlaub in die Freiheit

An den Feierlichkeiten nahe Sopron (Ödenburg) nehmen unter anderem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der ungarische Staatspräsident Laszlo Solyom sowie Premier Gordon Bajnai und von österreichischer Seite Außenminister Michael Spindelegger (V) teil. Auch der schwedische Außenminister Carl Bildt als Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft wird erwartet.



Unter anderem wird Merkel im Gedächtnispark an der alten Ödenburger Straße zwischen St. Margarethen und Sopronköhida die Marmorskulptur "Durchbruch" des ungarischen Bildhauers Miklos Melocco einweihen. Nach den Festlichkeiten an der Grenze findet am Abend ein "Europa-Konzert" im Felsentheater des nahe gelegenen Ortes Fertörakos statt.



Das "Paneuropäische Picknick" am 19. August 1989 war als grenzüberschreitende Friedensdemonstration geplant. Während der Veranstaltung durchbrachen rund 600, als Touristen nach Ungarn eingereiste DDR-Bürger plötzlich ein Grenztor und flüchteten nach Österreich. Das Ereignis gilt als wichtiger Schritt auf dem Weg bis zum Fall der Berliner Mauer.



LinkPaneuropa-Picknick