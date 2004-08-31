Vom Volkshelden zum Staatsfeind

Fischers Weltmeistertitel war zugleich sein Abschied von der Öffentlichkeit. Selbst 1975 erschien er nicht mehr zur Titelverteidigung und Anatoli Karpow wurde kampflos zum besten Schachspieler des Globus. Erst gut zwanzig Jahre später tauchte das verschrobene Schachgenie wieder auf. Ausgerechnet, um das von den USA gegen das damalige Jugoslawien verhängte Embargo zu brechen. In Belgrad sollte er in einem Schaukampf noch einmal gegen seinen ewigen Gegner Spasski antreten.



Demonstrativ spuckte Fischer bei einer Pressekonferenz auf das Drohschreiben des amerikanischen Finanzministeriums: Im Falle des Embargobruchs blühe ihm eine Strafe von 250.000 Dollar (210.000 Euro). Fischer schlug die Warnung in den Wind, siegte abermals gegen Spasski, strich das Preisgeld von über drei Millionen Dollar ein und tauchte unter, um seiner Bestrafung zu entgehen. Eine lange Odyssee begann, die ihn von Budapest durch Osteuropa und Asien nach Japan führte. Wenn überhaupt, so fiel Fischer während dieser Zeit vor allem durch antisemitische und antiamerikanische Tiraden auf. Schließlich wurde er von den japanischen Behörden am 13. Juli 2004 verhaftet. Die amerikanische Botschaft in Tokio hatte die japanische Einwanderungsbehörde darüber informiert, dass Fischers Pass seit 21. November 2003 nicht mehr gültig sei.



Warum entsinnen sich die amerikanischen Behörden ausgerechnet jetzt des Sanktionsbruchs? Greifbar wäre Fischer vorher noch allemal gewesen. So zum Beispiel, als er im Oktober vergangenen Jahres seinen Pass in der amerikanischen Botschaft in Bern verlängern ließ. Das Amt hatte nach Rückfrage beim US-Außenministerium das Dokument ohne weitere Probleme ausgestellt.



Fischer, der Amerika-Feind



Hintergrund dürfte wohl Fischers glühender Antiamerikanismus sein. Im Interview mit einem phillippinischen Radiosender hatte er die Attentäter vom 11. September beglückwünscht. Noch radikaler: "Die USA und Israel haben die Palästinenser über Jahre hinweg massakriert. Jetzt fällt es auf die USA zurück. Die USA müssen ausgelöscht werden!"



Diese Aussagen dürften der eigentliche Grund für die Jagd auf Fischer sein, dem im Falle einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren beziehungsweise die damals angesetzte Geldstrafe droht. Wenn auch die USA nicht sofort auf die Hasstiraden reagiert hatten, so war die Sache doch nicht vergessen. Man wartete geradezu auf eine Gelegenheit, um Fischer zu fassen. Hätte eine Verhaftung in der Schweiz und die folgende Auslieferung noch delikate Verwicklungen ergeben, so dürfte die Angelegenheit in Japan ungleich einfacher erschienen sein. Dort erwartete man sich Schützenhilfe vom Verbündeten.



Fischer zieht sein Spiel auf . . .



In die Enge getrieben, fasste Fischer einen Schlachtplan. Zug um Zug brachte er seine Geschütze in Stellung, um die bevorstehende Auslieferung zu verhindern. Dabei bat sogar Spasski Präsident George W. Bush in einem offenen Brief um Gnade für Fischer.



Eine der zentralen Figuren ist Ichiji Ishii. Der frühere stellvertretende Außenminister Japans sprang als Bürge für Fischer ein. Schon der ehemalige peruanische Präsident Alberto Fujimori war durch die Hilfe des aalglatten 70-Jährigen der Justiz des Andenlandes entgangen, nachdem Fujimori erfolgreich seine japanischen Wurzeln geltend gemacht hatte.



So entsann sich Fischer in einem ersten Zug plötzlich seiner deutschen Herkunft. Dort aber wollte man sich an der Causa nicht die Finger verbrennen. Der Antrag auf deutsche Staatsbürgerschaft führte zur Frage, ob denn Fischer wirklich der Sohn des 1908 in Berlin geborenen und 1993 ebendort gestorbenen deutschen Gerhardt Fischer sei, oder doch nur das Ergebnis einer außerehelichen Beziehung seiner Mutter mit einem ungarischen Wissenschafter.



Nach diesem Versuch suchte Fischer um politisches Asyl in Montenegro an. Der montenegrinische Präsident Filip Vujanovic zeigte sich sofort begeistert. Tags darauf jedoch widerrief er seine positive Haltung, wohl nachdem ihm die amerikanische Vertretung auf die Finger geklopft hatte. Ein Aufnahme sei unmöglich, da die Voraussetzungen nicht gegeben seien. Zudem sei das Asylgesetz veraltet. Außerdem müsste die Forderung der USA nach einer Auslieferung Fischers beachtet werden.



Um dem drohenden Schachmatt zu entgehen, ersann Fischer zwei weitere Mittel. Zum einen beantragte er, die amerikanische Staatsbürgerschaft ablegen zu dürfen, zum anderen verkündete er überraschend die Absicht, seine langjährige Lebensgefährtin, Miyoko Watai, die Präsidentin des japanischen Schachklubs, zu ehelichen.



. . . Amerika kontert



Aber auch die amerikanischen Behörden verstehen zu spielen. Sowohl für die Heirat als auch für den Verzicht auf die Staatsbürgerschaft, ist ein Beamter der Konsularabteilung der amerikanischen Botschaft nötig. Die verlangte, dass Fischer persönlich vorstellig werde. Das wiederum ließen die japanischen Behörden nicht zu. Beträte Fischer bei einem Besuch der Botschaft amerikanisches Gebiet, könnte er sich bei der Antragsstellung selbst ausliefern.



Fischer forderte daher die Entsendung eines Konsularbeamten in sein Internierungslager. Die Botschaft hat es aber natürlich nicht eilig. Ein Sprecher erklärte, es gebe keine Frist für die Entsendung eines Beamten. Der Fall sei nicht dringend. Zudem würden Erklärungen zur Aufkündigung der Staatsbürgerschaft, die außerhalb der Botschaft oder von Konsulaten abgelegt würden, nicht immer zum gwünschten Ergebnis führen.



Selbst hier zielen die versteckten Züge jedoch eigentlich auf etwas anderes ab. Wie Fischers Anwältin erklärte, glaube sie nicht, dass die Frage der Staatsbürgerschaft oder die angestrebte Heirat mit einer Japanerin "direkte Auswirkungen" auf das Abschiebungsverfahren haben werden. Fischers Befürworter hoffen vielmehr auf den "humanitären und emotionalen Faktor". In Japan, wo Schach nur einen geringen Stellenwert hat, sollen die medienwirksamen Aktionen für Aufmerksamkeit sorgen. Über den öffentlichen Druck soll die Auslieferung des Schachmeisters verhindert werden. Die Strategie zeigt erste Erfolge.



Fischer, ein Bauernopfer?



Vorerst lässt sich Japan mit der Auslieferung Zeit, die eigentlich innert weniger Tage über die Bühne hätte gehen sollen. Ein Sprecher der Einwanderungsbehörde verkündete letzte Woche, dass Bobby Fischer zunächst nicht ausgeliefert werde. Darauf lässt auch seine Verlegung ins



Ushiku-Internierungslager schließen, dem größten Japans.



Skeptiker befürchten jedoch, dass Bobby Fischer für Japan die Rolle des Bauernopfers spielen soll: Dort wurden zuletzt Stimmen laut, die den Abzug japanischer Truppen aus dem Irak forderten. Zudem spitzen die USA schon seit langem auf Charles Robert Jenkins, einen Deserteur der Army. Nachdem dieser fast 40 Jahre in Nord Korea gelebt hatte, siedelte er sich in Japan an. Da er mit einer Japanerin verheiratet ist, will Japan den per Haftbefehl gesuchten 64-Jährigen nicht ausliefern. Um in beiden Fällen die US-Regierung zu besänftigen, könnte Japan Bobby Fischer doch noch ausliefern.



Ungeachtet dessen, ob Bobby Fischer tatsächlich ausgeliefert wird, oder ob der Plan des Strategen aufgeht, seinen Status als Held der Nation hat der sonst so brilliante Stratege verspielt.



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Bobby Fischer - Das Leben eines Schachgenies



Robert James Fischer, bekannt als "Bobby" Fischer, gilt als einer der herausragendsten Schachspieler aller Zeiten. Geboren wurde er am 9. März 1943 in Chicago als Sohn der Schweizerin Regina Fischer und Gerhardt Fischer, einem deutschen Biophysiker. Die Eltern trennten sich, als Bobby zwei Jahre alt war. Von da ab zog ihn seine jüdische Mutter allein auf. Bereits im zarten Alter von sechs Jahren lernte er Schach zu spielen. 1957, mit 14 Jahren, wurde er der jüngste Schachmeister der USA, 1958, zum jüngsten Schachgroßmeister der Geschichte.



Seinen endgültigen Durchbruch schaffte Bobby Fischer nachdem er 1972 in der isländischen Hauptstadt Reijkjavik die Schach-Weltmeisterschaft gewann. Seit dem zweiten Weltkrieg hatte es kein Nicht-Sowjet geschafft, Schachweltmeister zu werden. Am 1. September 1972 stand es nach sieben Remis 11 1/2 zu 8 1/2 für Fischer. Nur noch ein Sieg trennte ihn vom Titel. Als in der darauffolgenden Partie Spasski im 41. Zug nach einer Nacht der Analyse aufgab, jubelte der ganze Westen. Fischer verabschiedete sich von der Öffentlichkeit, bis er 1992 wieder auftauchte und trotz eines US-Embargos in Serbien wieder gegen Spasski antrat.



Von da an wurde Fischer per Haftbefehl in den USA gesucht. Nach Jahren der Flucht wurde er im Juli 2004 von japanischen Behörden auf Fingerzeig der amerikanischen Botschaft verhaftet. Er soll jetzt in die USA abgeschoben werden. Das "Komitee zur Befreiung Bobby Fischers", unter der Führung von John Bosnitsch, einem Kanadier jugoslawischer Herkunft, versucht derzeit mit allen Mitteln eine Auslieferung Fischers zu verhindern.