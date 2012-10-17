Von Alleinerziehenden und Vögeln

Welches Leben zählt mehr, so könnte man fragen, das Leben des

Bankkontos oder das Leben von Tieren, und da war Romneys Aussage

eindeutig. Was kümmern schon ein paar Tiere, wenn es um Profit geht.

Romney beschreibt sich als Christ. Ein Christ aber schätzt das Leben,

auch das von Tieren. Nur ein paar Vögel? Nur ein paar Fische! Wenn es

um Öl geht, kennt Mitt Romney keine Gnade, Naturschutz ist unwichtig.

Eine kleine Ölkatastrophe, Küsten betroffen, Existenzen vernichtet, na

und? Hauptsache das Bankkonto lebt. Was ist das nur für ein Christ, der

meint, das Leben von Tieren zähle weniger, als das von Menschen? Was ist das für ein Christ, der meint das Leben des Bankkontos, der Profit

stehe über allem?



Und ja, der Kandidat beleidigt eben ganz nebenbei Alleinerziehende.

Übrigens gibt es viele Witwen und Witwer, die ihre Lieben in Kriegen

verloren haben, die ihre Kinder deshalb ohne zweites Elternteil

aufziehen müssen.



Die Kinder solcher Menschen also werden zur Gewaltbereitschaft

erzogen? Das ist krank, Mitt Romney! Und was rät der Kandidat? Heiraten

natürlich, weil in normalen Ehen Kinder gewaltfreie Menschen werden. Was

aber bitte sollen Witwen tun? Sich wie leichte Mädchen an die

Straßenecke stellen und den nächsten unverheirateten Mann vor den

Traualtar zwingen? Womöglich mit vorgehaltener Waffe?

Kinder Alleinerziehender also sind gewaltbereiter? Nur die Familie

garantiert Gewaltfreiheit?



Prügelnde Ehemänner, die gibt es nicht in Romneys kleiner Welt, misshandelte Kinder auch nicht, Vergewaltigungen in der Ehe und von eigenen Kindern, auch davon hat Romney vermutlich nie gehört, will davon nichts wissen. Das also ist Mitt Romneys Weltsicht.



Welche Verachtung derer, die ohne Partner leben müssen, leben wollen!

Das war absoluter Bullshit, Mister Romney! Darf man also davon

ausgehen, dass sie als Präsident ganz schnell eben Familienväter und

Mütter vom Militärdienst befreien, oder wollen Sie als nächster

Präsident dafür verantwortlich sein, eine Menge mehr an Kindern zu

produzieren, deren Väter und Mütter fallen? Solche Halbwaisen wachsen

dann nämlich auch nicht mehr in einer Ehe auf. Oder schaffen sie

demnächst Mietväter- und Mietmütteragenturen, damit das Kind in einer

eheähnlichen Gemeinschaft aufwächst, wenn ein Elternteil im Krieg ist?

Gibt es demnächst Heiratsagenturen für Kriegswitwen und Kriegswitwer,

damit Mann oder Frau umgehend wieder heiraten, um nicht in Gefahr zu

geraten, kriminellen Nachwuchs aufziehen zu müssen?



Oder war es einfach nur dümmliche, populistische, versteckte Hetze

gegen Menschen, die nicht heiraten wollen? Gegen Menschen, die sich

scheiden lassen, wegen Gewalt in der Ehe, weil es dem psychischen Wohl

von Kindern eben nicht zuträglich ist? Oder meint der Kandidat gar, eine

Ehe, auch, wenn ein Partner verstirbt, garantiert über den Tod hinaus

gewaltfreie Kinder? Weil es eben eine Ehe gab? Romney, wie tickeen Sie

eigentlich?



Wie krank ist so ein Weltbild? Und natürlich meint der gute Christ

Romney ja auch die Edelfamilie aus Adam und Eva, eine andere Version

dürfte für einen wie ihn wohl kaum zur Diskussion stehen.

Soviel zu den unterschiedlichen Ansichten der Kandidaten. Mehr ist zu

diesem Abend nicht zu sagen, es fehlen einem die Worte für solche

heuchlerische Verlogenheit eines, der es wagt sich als Christ zu

bezeichnen.



Wenn es um Würde geht, das hat Romney bewiesen, dann meint er

höchstens jene, die an der Börse handelbar ist, dann meint er die, die

in sein engstirniges, prüdes Weltbild aus Zahlen, steigenden Kursen und

Reichtum passt. Und schützenswert ist dort nichts, ausser dem jeweiligen

Kontostand, und für den geht einer wie er vermutlich nicht nur über

Vogelleichen.



Romney, ein Christ, der nur ein solcher ist, wenn es um ihn selbst geht, wenn es um seinen Wahlkampf, seine Karriere geht.

Stünde nur das zur Wahl, dann hätte Obama vermutlich heute die Wahl für sich entschieden.



Wir werden ja sehen, wie christlich es ist, dieses neoliberale

Amerika, denn schaut man hinter die verlogene Fassade, so entdeckt man

dahinter bei einem wie Romney nicht das geringste Mitgefühl, dann ist

dort ein Loch, wo normale Menschen Herzen haben, dann bleibt die

Menschlichkeit völlig auf der Strecke, dann sieht man nur Dollarzeichen

in leeren Augenhöhlen.



©denise-a. langner-urso/menschenzeitung.de