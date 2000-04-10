Von der hohen Kunst, ein Vermögen aufzubauen

Nicht zehn, sondern acht Gebote sind es, deren Einhaltung der Finanzexperte Erwin W. Heri in seinem jüngsten Buch jedem Anleger wärmstens ans Herz legt. Demnach sollte man nicht versuchen, den



"richtigen Moment" für ein Aktienengagement zu erwischen oder den "richtigen Titel" zu finden · denn beides gibt es nicht. "Man muß ein Konzept, einen Investmentplan haben und darf nicht alles auf



eine Karte setzen", betonte der Leiter der Vermögensverwaltung der SKWB Schoellerbank, Heinz Mayer, am Freitag vor Journalisten. Die SKWB Schoellerbank wird "Die Acht Gebote der Geldanlage" ihren



Kunden zu Verfügung stellen und sie so in die Geheimnisse der Kapitalmärkte einführen.



Bei Investments in Technologieaktien heißt es vorsichtig sein, so Mayer. So manch vielversprechendes Unternehmen habe in den vergangenen Wochen kräftige Kursrückschläge erlitten. Enttäuschten



Anlegern versichert Mayer: "In ein, zwei Jahren schaut die Welt schon wieder anders aus."