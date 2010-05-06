Von der Klassik zu den Filmsternen

Affront? Skandal? Wer sich da erzürnt, ist rasch stigmatisiert - als Reaktionärer. Und man möge bedenken: Dass John Williams kein Nichtskönner ist. Seine Melodien sind griffig, die Stimmen blendend instrumentiert, die romantischen Einflüsse unüberhörbar.



Allein: Wenn es dem Orchester darum zu tun ist, bei seinem Gratis-Konzert Klassikfremde für die Klassik zu gewinnen - warum dann nicht Klassik spielen? Und nicht zuletzt mag man es eine Ressourcen-Verschwendung nennen, den peniblen Partiturausleuchter Franz Welser-Möst und dieses Spitzenorchester ausgerechnet auf so etwas (zwangsläufig) Plakatives wie Filmmusik anzusetzen.



Andererseits: Weil meiner einer gerade diese Filmmusik liebt, freue ich mich schon jetzt auf diese Verschwendung - verbleibe indes mit der Hoffnung, dass die Philharmoniker nicht eines Sommertages beim "Herr der Ringe" landen.