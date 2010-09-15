Von der Macht der Aussprache

Wissenschafter nennen diese Erkrankung, die normalerweise mit einem Hirnschlag in Verbindung gebracht wird, das Fremdsprachen-Akzent-Syndrom. Es handelt sich um einen seltenen Sprachfehler, der Worte so klingen lässt, als wären sie mit Akzent gesprochen.



Einer der ersten bekannten Fälle dieser Erkrankung sagt viel über unseren Umgang mit Sprache aus. Und darüber, wie wir Mitmenschen anhand ihrer Art der Artikulation beurteilen. Und sogar verurteilen: Wer anders spricht, wird anders behandelt. Dem Ohr wird dabei mehr Vertrauen geschenkt als dem Auge - es ist das einzige Sinnesorgan, das sich nicht restlos verschließen lässt. Wegschauen ist leichter als weghören. Beides nicht ratsam. Bei einem dieser ersten dokumentierten Fälle handelte es sich um eine Norwegerin. Sie sprach nach einer Kopfverletzung 1941 plötzlich mit deutschem Akzent. Die Frau bekam Probleme in ihrer Gemeinde, weil sie für eine deutsche Spionin gehalten wurde.